Федеральная казна увеличит объем межбюджетных трансфертов в казну Алтайского края на 20%, до 39 млрд рублей, в 2018 году. Об этом сообщили в Министерстве финансов края.

Так, регион в будущем году получит 27 млрд рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Это на 4,5 млрд рублей больше, чем годом ранее.

4,2 млрд рублей составят дотации на сбалансированность бюджета, это в шесть раз больше, чем годом ранее. "Общий объем дотаций Алтайскому краю на 2018 год составит 31,4 миллиарда рублей. Средства направят на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, на поддержку муниципальных образований, а также развитие экономики края", — уточнили в алтайском Минфине.

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Еще 3,1 млрд рублей придет в регион в виде целевых субсидий. Эти деньги пойдут на поддержку и развитие агропромышленного комплекса, реализацию программ формирования современной городской среды, развитие здравоохранения и образования, укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры и другие мероприятия.

4,8 млрд рублей направят в регион в виде субвенции и иных межбюджетных трансфертов для реализации полномочий края по предоставлению мер соцподдержки отдельным категориям граждан, обеспечению их жильем, на социальные выплаты безработным и лекарственное обеспечение. Итого 39 млрд рублей.

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Но в регионе вырастут и собственные доходы. В 2018 году они составят 62% от общих доходов и составят почти 65 млрд рублей. А консолидированный бюджет впервые в истории превысит 100 млрд рублей.