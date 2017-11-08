Фото: kaskad-gesh.ru

Подъемники на горнолыжном курорте Шерегеш заработают тогда, когда установится достаточный снежный покров, сообщает портал kaskad-gesh.ru.

Когда снега будет много, будут запущены подъемники, а спасательный отряд заступит на дежурство ради безопасности отдыхающих. Канатные дороги находятся в полной готовности.

Кресельный подъёмник "Мустаг" начнет работать в ноябре, "Олимпия-Экспресс" – немного позже. В планах запустить его в ноябре-декабре. Также для катания уже готовы трассы. Для того, чтобы сделать их удобными и безопасными, техника и люди начали работы сразу после завершения сезона — уже 25 мая они вышли на склоны.

Портал пишет, что рельеф и условия были очень тяжёлыми. Подготовка к зиме продолжилась осенью. Были вырублены кусты, выкошена высокая трава на подготовленных склонах, а на выкате сектора А застелена солома. Это нужно для того, чтобы задержать снег, исключить попадание мелких камней на поверхность трассы и сберечь инвентарь туристов.