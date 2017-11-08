Аналитическая компания Euromonitor International составила рейтинг самых популярных у туристов городов в 2017 году, пишет ТАСС.

На первом месте оказался Гонконг. За девять месяцев этого года в нем побывало порядка 25,7 млн человек. На второй строчке этого рейтинга расположился Бангкок. В нем за это время побывало около 23 млн человек. На третьей строке расположился Лондон. Его посетило около 19,8 млн человек. Также в числе лидеров находятся такие города, как Сингапур, Макао, Дубай, Париж, Нью-Йорк, Шэньчжэнь и Куала-Лумпур.

Любопытно, что Москва оказалась на 46-й строчке рейтинга. За первые девять месяцев 2017 года в российской столице побывали 4,6 млн путешественников. Эта цифра, по прогнозам EI, вырастет до 5 млн человек в 2020 году и до 6,7 млн в 2025 году. Санкт-Петербург занял в рейтинге 70-е место с 2,8 млн посетителей.

