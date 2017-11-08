Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин заслушал доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой об эпидемиологической ситуации в стране и мире, а также ознакомился с положением дел в природном очаге чумы на территории Республики Алтай.

Встреча Путина и Поповой прошла накануне. Говоря о проблеме чумы в сибирском регионе, руководитель Роспотребнадзора отметила: "Мы в этом году в первую очередь отработали очаг в Горном Алтае и совместно с территории Монголии обрабатывали его, это большой очаг. На сегодня готова Вам доложить, что эпидемиологическая стабильность там достигнута, меры оказались эффективными".

При этом госпожа Попова указала на то, что животные, переносящие это заболевание, "не знают границ".

"По Вашему поручению принята программа, и этот трансграничный очаг российско-монгольский обработан. В следующем году мы работаем вместе с Казахстаном по этому же очагу – для того, чтобы снизить риски и не допустить его активизации", — цитирует Анну Попову пресс-служба Кремля.

Портал Amic.ru ранее сообщал, что в прошлом году с диагнозом "бубонная чума" в Кош-Агачскую центральную районную больницу был госпитализирован 10-летний ребенок. Мальчик заразился этой болезнью, разделывая пойманного сурка.

Природный очаг чумы в Кош-Агачском районе действует более 60 лет. Комментируя его существование, в республиканском управлении Роспотребнадзора констатировали: "Природный очаг будет рядом с нами еще долго. Нам надо научиться правильному образу жизни, чтобы чума не затронула жителей".