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Пропавшего главу поселка в Амурской области нашли мертвым

, ИА "Амител"
Новокрещенов пропал 2 ноября, его машину нашли сгоревшей в лесу


В Амурской области нашли тело главы поселка Новобурейский Андрея Новокрещенова со следами насильственной смерти. Об этом пишет "Интерфакс".

Как сообщает издание, сейчас делом занимается следствие. Следственный комитет официальных комментариев не дает.

Отметим, что у Новокрещенова остались трое детей. Администрация Бурейского района помогает родственникам в организации похорон, которые состоятся в четверг, сообщил глава района Андрей Литвинов.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , 39-летний глава поселка пропал 2 ноября. Его машина была найдена сгоревшей в лесу в этот же день.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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