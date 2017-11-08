Французский актер Ален Делон, отмечающий сегодня 82-летие, имел любовный роман с внучкой барнаульского купца Степана Зудилова Светланой Вуд. Она вместе с родителями и старшей сестрой проживала в США, сделав карьеру киноактрисы.

Светлана Вуд известна в первую очередь по седьмой части бондианы – "Бриллианты навсегда", где она сыграла подругу агента 007. Сейчас актрисе 70 лет.

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Вначале Светлана носила фамилию Захарченко, позднее, когда она эмигрировала в США, вместе с родителями взяла фамилию Гурдин. Светлана Захарченко родилась 1 марта 1946 года. Ее мать Мария Зудилова родом из Барнаула. Сама Светлана родилась в Южной Калифорнии. Дед актрисы — Степан Ильич Зудилов. Он был купцом второй гильдии и жил в Барнауле. Их семья после революции в 1919 году переехала из Барнаула сначала в Читу, а потом в Харбин.

Лана Вуд была замужем четырежды, у нее есть дочь от последнего брака с Ричардом Смедли. Также у нее были романтические отношения с актерами Уорреном Битти, Райаном О'Нилом, Аленом Делоном и Шоном Коннери, которые она описывает в своей автобиографии.

Вуд понадобилось десять лет, чтобы подписать контракт со студией 20th Century Fox, после чего она сыграла одну из главных ролей в недолго просуществовавшем телесериале "Долгое жаркое лето", снятом по одноименному фильму. После этого Вуд в 1966-67 годах снималась в мыльной опере "Пейтон-Плейс".

В 1971 году Лана Вуд позировала для журнала Playboy, вопреки возражениям своей старшей сестры Натали, но это стало одной из причин, по которой она получила роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Бриллианты навсегда". Несмотря на успех фильма, карьера актрисы складывалась не слишком успешно, и она в основном снималась в низкобюджетных фильмах, эпизодах телесериалов, таких как "Доктор Маркус Уэлби", "Баретта" и "Старски и Хатч", а также играла небольшие роли в фильмах своей сестры.

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29 ноября 1981 года Натали Вуд утонула возле острова Каталина при странных обстоятельствах. В 1984 году Светлана написала книгу в память о своей сестре. В 2002 году она выпустила вторую книгу о жизни своей сестры. В 2004 году Светлана Вуд выступила в качестве продюсера и одного из авторов документального фильма "Загадка Натали Вуд" режиссера Питера Богдановича.