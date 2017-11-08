Первый канал в следующем году будет транслировать песенный конкурс "Евровидение", который пройдет в мае 2018 года в Португалии. Об этом пишет "Коммерсант".

Отметим, что в этом году Россия не принимала участие в "Евровидении", поэтому российские телеканалы его не транслировали, а зрители не могли голосовать за певцов.

В "Евровидении-2017" первое место занял португальский певец Салвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , Португалия предоставила список участников "Евровидения". В него вошли 42 страны, в том числе Россия. Итак, в конкурсе будут участвовать Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Исландия, Испания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.