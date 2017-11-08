Жители разных российских городов делятся фотографиями северного сияния. Завораживающее природное явление было замечено в Санкт-Петербурге, Мурманске, Сочи, Карелии, на Чукотке и в других российских городах и регионах.
Полярное сияние, или северное сияние, или южное сияние, или аврора — свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряжёнными частицами солнечного ветра.
Признаться, я давно не мечтала! Были большие цели, и были не менее большие планы по их достижению, а вот мечты как-то потерялись. Думаю, так и должно быть, НО эту цель я пока поставлю в мечты! — #северноесияние И, да, план я пишу на эту зиму =》буду очень рада ссылкам, рассказам, лайфхакам... #путешествия #несидитедома #промечты p.s.: за фотографию спасибо Google 😉
Сегодняшний пост не вызовет у вас слюноотделения и урчания в животе) НО! Таким нельзя не поделиться. 😍 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ вчера осветило Костомукшу, Карелия. 🌲🌌Вот в такой красоте и естественности растут наши ягодки. 🍓🔴⚫️🔵Впитывают в себя всю силу и богатства природы, чтобы потом попасть на ваши столы! #ягодыкарелии #yagodyru
Комментарии
Чет там часть фоток с гугла, о чем даже упомянуто, а у одного похоже с сеянием и нибиру прилетела.
красота!!!
Сочи? Серьезно?
Теперь мы на южные курорты не только снег завозим, но и Северное сияние???
Да там еще и планету какую-то притащили... а я то думаю, почему климат меняется... теперь понятно!
Пиар для ЛОXoв