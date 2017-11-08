Жители разных российских городов делятся фотографиями северного сияния. Завораживающее природное явление было замечено в Санкт-Петербурге, Мурманске, Сочи, Карелии, на Чукотке и в других российских городах и регионах.

Полярное сияние, или северное сияние, или южное сияние, или аврора — свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряжёнными частицами солнечного ветра.

Ух, Красота! Северное сияние в Питере! Публикация от Stanislav Liepa (@liepota) Ноя 7 2017 в 10:35 PST

Фантастика и фантазия переплелись в горах Красной Поляны 🔮🌌🌀🌃 Благодарим за фото: @kristinaaa.lee 🍁 #sochi_online Публикация от ЛЮБИМЫЙ ГОРОД СОЧИ В INSTAGRAM (@sochi_online) Ноя 6 2017 в 1:04 PST

Невозможно не выложить творение своего телефона😲😳 #безфильтров #северноесияние #занебесами #сказка Публикация от Катерина (@kate_sonchik_official) Ноя 7 2017 в 12:43 PST

Теперь я знаю, почему сегодня болела голова #крайнийсевер #северноесияние / Now I know why I had headache today. #auroraborealis Публикация от Maksim Twitchenko (@twitchenko) Ноя 7 2017 в 11:25 PST

#северноесияние#северное#сияние#экстремальный#холод#крайний#север#Чукотка#Анадырь -Тебя же помяли как бумажку. — Смятая бумажка дальше летит! (Корейская дорама) Публикация от Katekom86 (@katekom86) Ноя 7 2017 в 10:04 PST

Какая красота вчера была в Пскове! #северноесияние Публикация от Светлана Александрова (@aleksalicious777) Ноя 7 2017 в 9:35 PST

#северноесияние Публикация от Данил (@danilpyatov) Ноя 7 2017 в 9:13 PST