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Жительница Барнаула, признанная виновной в разбойном нападении на мужчину, приговорена к реальному сроку лишения свободы.

Как сообщили в краевой прокуратуре, вердикт, вынесенный 52-летней женщине, вступил в силу. Что касается обстоятельств этого преступления, то они были следующими.

Ранним утром после ночного распития алкоголя женщина вместе с приятелями направилась в круглосуточный магазин. По дороге компания встретила прохожего и попросила у него закурить.

"Когда тот отказал, женщина нанесла ему удар ногой в лицо, сломав челюсть. После чего, обыскав карманы, разбойница похитила у потерпевшего деньги, мобильный телефон, пакет с продуктами", — уточняют в надзорном ведомстве.

В итоге злоумышленницу приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии.