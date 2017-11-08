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Жительница Барнаула, признанная виновной в разбойном нападении на мужчину, приговорена к реальному сроку лишения свободы.
Как сообщили в краевой прокуратуре, вердикт, вынесенный 52-летней женщине, вступил в силу. Что касается обстоятельств этого преступления, то они были следующими.
Ранним утром после ночного распития алкоголя женщина вместе с приятелями направилась в круглосуточный магазин. По дороге компания встретила прохожего и попросила у него закурить.
"Когда тот отказал, женщина нанесла ему удар ногой в лицо, сломав челюсть. После чего, обыскав карманы, разбойница похитила у потерпевшего деньги, мобильный телефон, пакет с продуктами", — уточняют в надзорном ведомстве.
В итоге злоумышленницу приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии.
Комментарии
....Есть женщины в русских селеньях!
Маваш дзёдан
Мама Коли Валуева????
8.11.2017 14:18
Дядька
это не женщина, а пьяное быдло
Синтия Ротрок? в Барнауле? пьет ?
она как раз 57 года рождения ну и может ... ногой в лицо