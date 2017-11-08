Фото: спортфайтер.рф

Международный турнир "Сила традиций", приуроченный к 25-летию школы кикбоксинга СТИК, пройдет в Барнауле 15 декабря.

Организатором престижных соревнований выступает Федерация кикбоксинга Алтайского края.

Кульминацией спортивного торжества станет бой за звание чемпиона страны в разделе К1. Кроме того, в рамках турнира состоятся рейтинговые поединки с участием спортсменов – первых номеров сборной России.

Гостям праздника обещают зрелищные выступления бойцов, которые сойдутся на ринге в девяти боях. Также барнаульцы смогут лицезреть бой нашего земляка Андрея Пилюгшина.

Специальным гостем турнира станет Сергей Бадюк.

Состязание такого уровня является знаковым для Барнаула. Спортивное мероприятие начнется во Дворце зрелищ и спорта 15 декабря в 19:00.