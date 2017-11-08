Учительница хореографии одной из школ в Кривом Роге заклеила рты скотчем второклассникам за плохое поведение, сообщает РИА "Новости".
Издание уточняет, что на этот шаг учительница пошла по причине того, что дети не прислушивались к ее замечаниям. О таких мерах воспитания узнали родители и пожаловались на преподавателя.
Директор рассказала, что учительница очень сожалеет, она извинилась перед родителями и пояснила, что это была лишь шутка. Таким образом учительница хотела привлечь детей к дисциплине.
"Но, к сожалению, шутка была не очень приятной. Дети чувствовали себя униженными", — сказала директор школы.
Мнения родителей разошлись. Одни возмутились таким воспитательным методом, другие винят учеников и защищают учительницу.
Комментарии
Ну, интернет войны, набегайте.
Ведь у нас такого в стране не происходит, тем более в шутку, ага
училка из АТО