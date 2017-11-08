Учительница хореографии одной из школ в Кривом Роге заклеила рты скотчем второклассникам за плохое поведение, сообщает РИА "Новости".

Издание уточняет, что на этот шаг учительница пошла по причине того, что дети не прислушивались к ее замечаниям. О таких мерах воспитания узнали родители и пожаловались на преподавателя.

Директор рассказала, что учительница очень сожалеет, она извинилась перед родителями и пояснила, что это была лишь шутка. Таким образом учительница хотела привлечь детей к дисциплине.

"Но, к сожалению, шутка была не очень приятной. Дети чувствовали себя униженными", — сказала директор школы.

Мнения родителей разошлись. Одни возмутились таким воспитательным методом, другие винят учеников и защищают учительницу.