Тайфун "Дамри" не уронил цены на путевки во Вьетнам для жителей Алтайского края, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на туроператоров.

Эксперты говорят, что сейчас это дорогое направление отдыха. По их словам, отдых во Вьетнаме на двоих обойдется примерно в 60 тысяч рублей.

"Тайфун "Дамри" не повлиял на спрос туристов. Мы не наблюдаем, что есть беспокойство со стороны клиентов по этому поводу. Вьетнам остается одним из лидеров зимнего направления", – рассказал член правления Алтайской региональной ассоциации туризма Александр Смирнов.

Отметим, что в это время года жители региона предпочитают отдыхать в Таиланде и Вьетнаме с прямым вылетом из Барнаула.

Напомним, тайфун обрушился на южное и центральное побережье Вьетнама в субботу, 4 ноября. Пришлось эвакуировать порядка 35 тысяч жителей из провинций. В центре тайфуна оказались и жители Барнаула. Алена и Максим Зайковские на своих страницах в социальных сетях описывали, что происходило в Нячанге.