Сервис онлайн-бронирования столиков в кафе появился в Барнауле

В Барнауле появился удобный и быстрый сервис онлайн-заказа столиков в ресторанах и кафе MyRezerv. Система позволяет оперативно бронировать место без звонков и заполнения форм обратной связи, а также оплачивать предзаказ блюд из меню. За первую неделю работы уже более 200 человек посетили заведения с помощью MyRezerv.

Легко выбрать ресторан и кафе

Зарезервировать столик с помощью MyRezerv можно через ПК или мобильное приложение. В настройках задается желаемое время посещения, а карта геолокации подскажет, какие заведения открыты и расположены поблизости. Уже сейчас в системе работает более 30 заведений Барнаула ("Кинза и Мята", "Пожарка", "Ганс" и другие).

Удобно заказать нужный столик

При заказе стола через MyRezerv нет необходимости звонить или заполнять формы обратной связи. Благодаря ее интеграции с автоматизированными системами управления заведениями R-Keeper и IIKO пользователям доступна точная информация о свободных и занятых столиках.

Наглядная планировка интерьеров заведений в 3D поможет выбрать подходящий вариант столика: у окна, у барной стойки или рядом с игровой детской комнатой.

Быстро оформить предзаказ блюд

Система бронирования онлайн MyRezerv предоставляет меню каждого заведения с актуальными ценами. При желании клиент может выбрать блюда, оформить предзаказ и оплатить онлайн при помощи карт Visa или MasterCard. Накрытый стол к приходу в кафе уже будет обеспечен и больше не придется ждать трапезы, поглядывая на часы.

Акции и скидки

Пользователи MyRezerv в любое время могут быть в курсе скидок и событий в ресторанах и барах. Праздник молодого вина, Хеллоуин или же новые блюда от шеф-повара – актуальная информация поможет выбрать отличный план на вечер.

Награды и признание

Система онлайн-бронирования MyRezerv.ru завоевала первое место в номинации "Лучший ИТ-стартап" на IT-форуме "Лучшие проекты информатизации на Алтае" в 2017 году. Это достижение, подтверждающее качество продукта.

И хотя сервис появился недавно, у команды разработчиков большие планы. В скором времени пользователи MyRezerv получат возможность заказывать доставку еды на дом, а также воспользоваться его возможностями не только в Барнауле, но и в других городах Сибири.