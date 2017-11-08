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Житель Рубцовска предстанет перед судом за небрежное хранение огнестрельного оружия, посредством которого его знакомый совершил самоубийство.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в настоящее время установлено, что в июне текущего года обвиняемый на несколько дней уехал в Барнаул. "В это время его знакомый, помогавший ему по хозяйству, воспользовался огнестрельным оружием и совершил самоубийство, оставив предсмертную записку", — уточняют в надзорном ведомстве.

Таким образом, мужчине инкриминируют часть 1 статьи 224 УК РФ – небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть человека.

Свою вину рубцовчанин признал полностью. Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей, либо обязательных работ сроком до 260 часов, либо исправительных работ сроком до одного года.