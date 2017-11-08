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Житель Рубцовска предстанет перед судом за небрежное хранение огнестрельного оружия, посредством которого его знакомый совершил самоубийство.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в настоящее время установлено, что в июне текущего года обвиняемый на несколько дней уехал в Барнаул. "В это время его знакомый, помогавший ему по хозяйству, воспользовался огнестрельным оружием и совершил самоубийство, оставив предсмертную записку", — уточняют в надзорном ведомстве.
Таким образом, мужчине инкриминируют часть 1 статьи 224 УК РФ – небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть человека.
Свою вину рубцовчанин признал полностью. Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей, либо обязательных работ сроком до 260 часов, либо исправительных работ сроком до одного года.
Комментарии
Легко изготовить дубликат ключей или вскрыть сейф болгаркой.
Причем тут хозяин оружия?