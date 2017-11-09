Ураганный ветер, дождь и плюсовую температуру прогнозируют синоптики на четверг, 9 ноября, в Алтайском крае. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в этот день ветер будет юго-западный, по западным районам местами порывы до 15-20 метров в секунду, днем 7-12 с усилением до 13-18, по южным районам местами порывы до 18-23 метров в секунду.

Температура воздуха в Алтайском крае составит +2...+7 градусов. Возможен дождь.

В Барнауле во второй половине дня также пройдет дождь. Температура воздуха составит +4...+6 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, во второй половине дня с усилением до 12-17.