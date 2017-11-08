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Фельдшера скорой помощи города Кемерово и отделения скорой медицинской помощи Крапивинской районной больницы Алексея Жеглова наградили в Кузбассе медалью "За честь и мужество" — мужчина 15 километров пробирался по бездорожью, чтобы спасти человеку жизнь.

Как сообщает пресс-служба администрации Кузбасса, в 17:55 12 октября в отделение скорой помощи Крапивинской больницы со спутникового телефона поступила информация о несчастном случае, произошедшем в отдаленной деревне Медвежка. Как оказалось, мужчина получил повреждения брюшной полости и не мог самостоятельно передвигаться.

До места ЧП можно было добраться только на автомобиле повышенной проходимости. "По дорогам общего пользования – 72 км, далее паромная переправа, затем еще 30 км по таежной дороге (общая протяженность 102 км). Также возможен водный путь (по р. Томь и Тайдон) – 65-70 км. Ситуацию осложняло отсутствие связи в горной местности, окружающей деревню Медвежка", — уточняется в сообщении.

В итоге было принято решение добираться до пострадавшего на автомобиле. Бригада в составе двух полицейских и фельдшера отправилась в путь. Примерно в 23 часа стало понятно, что продолжать движение не представляется возможным. В итоге полицейские и фельдшер продолжили движение пешком, пройдя 15 километров. В деревню они прибыли в три часа ночи.

Алексей Жеглов осмотрел пострадавшего и принял решение эвакуировать его по реке Тайдон с использованием спецтранспорта – аэроглиссера. На берегу пострадавшего встречала дежурная бригада СМП. Несмотря на бессонную ночь и усталость, фельдшер вызвался сопровождать пострадавшего в Крапивинскую районную больницу. В итоге жизнь мужчины была спасена.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вручил медику заслуженную награду.

Алексей Жеглов родился 25 марта 1977 года в Ленинске-Кузнецком. В 1999 году окончил Ленинск-Кузнецкое медицинское училище по специальности "Лечебное дело". Трудовую деятельность начал на станции скорой медицинской помощи Ленинска-Кузнецкого в должности фельдшера выездной бригады. В Крапивинской районной больнице работает по совместительству с 2014 года. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности "Скорая и неотложная помощь". Общий медицинский стаж работы составляет 18 лет.