Премьерный тур фестиваля спортивного кинематографа SNOWVISION пройдет в Барнауле, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Отметим, что всего в списке 17 городов. Сейчас фестиваль идет в первом городе — Санкт-Петербурге, затем на очереди Барнаул. В краевой столице новые фильмы о зимних экстремальных видах спорта покажут 10-12 ноября на фестивальной площадке в кинотеатре ТРЦ "Арена".

Будут показаны фильмы "На Заре" и девять зарубежных лент с субтитрами о горнолыжном спорте и сноубординге (Германия, Швейцария, Норвегия, Франция, США, Канада).

Главной площадкой фестиваля SNOWVISION в прежние годы был Новосибирск. В 2017 году заключительные кинопоказы и фотовыставка состоятся 22-24 декабря на горнолыжном курорте "Роза Хутор" (Сочи).