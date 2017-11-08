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Жителей Алтайского края предупреждают о надвигающейся непогоде — 9 ноября в регионе порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду.

"9 ноября по краю ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, по югу до 18-23 м/с, ночью дождь, мокрый снег, на дорогах гололедица. Будьте осторожны на улице! Телефон пожарно-спасательной службы МЧС: 101", — сообщают в экстренном ведомстве.

По данным алтайского ЦГМС, в ночь на 9 ноября в регионе будет 0...-5 градусов. Дневные температуры составят +2...+7 градусов.

В Барнауле ночью будет 0...-2 градуса, днем +4...+6 градусов. Порывы ветра в краевой столице будут достигать 17 метров в секунду.