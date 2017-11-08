Сроки рассмотрения заявок и получения "дальневосточного гектара" планируют сократить с 45 до 30 дней. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева.

Качаев подчеркнул, что эти поправки в закон должна будет принять Госдума этой осенью.

Известно, что сейчас бесплатную землю на Дальнем Востоке получили более 31 тысячи россиян, а до конца 2017 года ее владельцами станут еще порядка восьми тысяч человек.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , с 1 февраля 2017 года получить бесплатную землю на Дальнем Востоке может каждый гражданин РФ. Земельный участок предоставляется в безвозмездное пользование сроком на 5 лет, при этом налогами все эти годы земля облагаться не будет. Здесь можно построить дом, дачу, заняться бизнесом. По истечении этого времени, если землей никто не занимался, ее вернут в ведение государства, если участок будет использоваться, то его можно будет получить бесплатно в собственность или снять в аренду.