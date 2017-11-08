Фото: Минздрав Алтайского края
Пациентам, пострадавшим в результате взрыва бытового газа в селе Алтайское, оказывают всю необходимую медицинскую помощь, сообщили 8 ноября в региональном Минздраве.
В настоящее время все четверо пострадавших, которые находились в доме, где произошло ЧП, переведены в Центр термических поражений КГБУЗ "Городская больница №3" в Барнауле.
Два пациента находятся в реанимации, состояние одного из них крайне тяжелое. Еще два человека лежат в общей палате под постоянным наблюдением дежурного врача.
Напомним, что взрыв газовоздушной смеси в жилом доме произошел 5 ноября. В результате пострадала семья из четырех человек — родители и их совершеннолетние дети.
Молодого человека, который пострадал больше всех, сразу же госпитализировали вертолетом санавиации в краевой центр.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
Комментарии
Бедные люди, скорейшего Вам выздоровления!!!