Фото: Минздрав Алтайского края

Пациентам, пострадавшим в результате взрыва бытового газа в селе Алтайское, оказывают всю необходимую медицинскую помощь, сообщили 8 ноября в региональном Минздраве.

В настоящее время все четверо пострадавших, которые находились в доме, где произошло ЧП, переведены в Центр термических поражений КГБУЗ "Городская больница №3" в Барнауле.

Два пациента находятся в реанимации, состояние одного из них крайне тяжелое. Еще два человека лежат в общей палате под постоянным наблюдением дежурного врача.

Напомним, что взрыв газовоздушной смеси в жилом доме произошел 5 ноября. В результате пострадала семья из четырех человек — родители и их совершеннолетние дети.

Молодого человека, который пострадал больше всех, сразу же госпитализировали вертолетом санавиации в краевой центр.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".