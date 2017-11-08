Министр торговли США Уилбур Росс специально завысил размер своего состояния на два миллиарда долларов, чтобы попасть в рейтинг миллиардеров журнала Forbes. Об этом пишет РИА "Новости".

Как уточняет издание, неправда вскрылась после того, как была изучена форма по раскрытию финансовых данных, которую Росс подал после назначения в кабинет президента Дональда Трампа и которая показала менее чем 700 миллионов долларов в активах.

Теперь в Forbes намерены убрать его из своего рейтинга. Два года назад Росс сообщил, что его состояние равно 3,4 миллиарда долларов. В прошлом году он рассказал, что его состояние составляет 3,7 миллиарда. Однако Forbes в обоих случаях оценил состояние в 2,9 миллиарда.

Сам министр пояснил, что два миллиарда долларов он передал в доверительное управление членам своей семьи.