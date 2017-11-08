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Четверо сотрудников скорой помощи и еще один человек пострадали в результате аварии, произошедшей вечером 7 ноября в Новокузнецке, сообщили в среду в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, ДТП произошло на Кузнецком мосту в 21:35. Здесь столкнулись автомобили "Тойота Аллион", "Лада-2114" и ГАЗель скорой помощи. Согласно предварительной информации, водитель "Тойоты" не справился с управлением, допустил занос автомобиля и совершил столкновение со встречной машиной скорой помощи. Затем произошло столкновение ГАЗели с попутным автомобилем "Лада".

В результате травмы получили водитель "Тойоты", шофер скорой помощи, а также три его пассажира – врач, фельдшер и санитар. По факту ДТП проводится проверка.