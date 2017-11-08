Здание гостиницы выставили на продажу в Барнауле за 21 миллион 380 тысяч рублей, сообщает "Алтайская правда".

Площадь гостиницы составляет 600 кв. метров. Здание расположено на улице Солнечная Поляна. Владелец рассказал, что объект можно использовать также под доходный дом.

В трехэтажном здании 16 номеров (студий), в каждом есть уборная с ванной. Также имеется подсобное помещение и чердак. Площадь участка вокруг здания составляет 13 соток. Имеется парковка на 20 автомобилей.