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Водителей предупреждают о перекрытии автодорог недалеко от Барнаула вечером 8 и 9 ноября. Причина привычна — передвижение военных.

Как уточняют в УГИБДД по Алтайскому краю, вводимые ограничения распространяются на все виды транспорта.

Так, 8 ноября в связи с плановым движением военных колонн в период с 21:45 до 00:45 будет ограничено движение на автодорогах "Фирсово – Барнаул – Рассказиха – Лесной" и "Бобровка – Барнаул – Рассказиха".

9 ноября также для всех видов транспорта с 18:45 до 21:45 перекроют участки "Барнаул – Рассказиха – Лесной – Баюновские Ключи" и "Бобровка – Барнаул – Рассказиха – Лесной – Баюновские Ключи".

Автолюбителей призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.