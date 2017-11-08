Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Комарихинского сельсовета Шипуновского района по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

В ведомстве уточнили, что весной этого года глава сельсовета освободил от наказания жителя Шипуновского района, приговоренного к 200 часам обязательных работ за нарушение правил ПДД.

Глава сельсовета распорядился внести в табель учета рабочего времени ложные сведения о якобы выполненных обязательных работах. В результате гражданин был снят с учета уголовно-исполнительной инспекцией, фактически не отбыв назначенное наказание.