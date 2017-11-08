Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможный разрыв дипотношений между РФ и Украиной, пишет ТАСС.

"Если такое решение будет принято (Украиной – прим. ред.) на этот раз, это дополнительно усложнит ситуацию, а главное — это нанесет урон интересам людей как в самой Украине, так и в России", — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что в любом случае это "суверенное дело Украины". Также Песков обратил внимание на то, что в последнее время в этой стране принималось немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке страны.

Не так давно в СМИ появилась информация, что в законопроект о реинтеграции Донбасса, который рассматривается в Верховной раде, якобы внесена поправка о разрыве дипломатических отношений с РФ.