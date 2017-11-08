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Первое в стране представительство Российской академии наук будет открыто в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства по итогам встречи губернатора Александра Карлина с недавно избранным президентом РАН Александром Сергеевым.

Во время общения главы края с руководителем академии наук был поднят вопрос участия Алтайского края в реализации государственной научно-технической политики.

Комментируя итоги встречи, господин Сергеев отметил: "Договорились о том, чтобы открыть представительство РАН в крае — первое представительство академии в регионах России. Для нас очень важно, что оно создается по инициативе губернатора. Мы видим в этом хороший пример для других регионов. И для Российской академии наук это чрезвычайно важное событие, потому что мы тем самым начнем укреплять нашу региональную сеть".

Александр Карлин, в свою очередь, указал на то, что реалии диктуют необходимость более эффективного использования научного потенциала.

"Создание представительства Российской академии наук будет значительным образом способствовать решению этих задач. Это будет динамичное и работающее научное звено на востоке страны", — уверен губернатор.