Главной темой разговора на встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа станет ситуация вокруг Корейского полуострова. Об этом пишет РБК со ссылкой на слова замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Рябкова.

"Я исхожу из того, что тема денуклеаризации Корейского полуострова и вообще ситуации, которая сложилась в этом регионе, будет одной из основных, когда лидеры наших стран встретятся", — сказал он.

Также Рябков отметил, что сейчас пока все еще неизвестно, состоится ли встреча Путина и Трампа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вероятность встречи высока.

Напомним, встреча может состояться на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.