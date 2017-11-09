фото: Екатерина Смолихина/ Amic.ru

Барнаульский парк "Изумрудный" продолжает менять свой облик. Сейчас тут закончились подготовительные работы для дальнейшего обустройства, на территории трактора убирают вырубленные деревья и пни.

На прошлой неделе парк посетил сити-менеджер Сергей Дугин. В ходе его визита было подчеркнуто, что никакого жилищного строительства здесь осуществляться не будет. В "Изумрудном" планируется продлить аллею, организовать места для проведения праздничных и спортивных мероприятий.

Напомним, что проведенные в парке рубки деревьев не на шутку встревожили горожан. В краевой столице начали активно говорить о том, что "Изумрудный" отдадут под застройку. Позже предположения были отвергнуты властями.

Фотокорреспондент портала Amic.ru прогулялась по парку и запечатлела увиденное.