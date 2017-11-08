Дочь народной артистки СССР Людмилы Гурченко скончалась сегодня в Москве, сообщает LIFE со ссылкой на подтверждение в экстренных службах. Тело 58-летней Марии Королевой было найдено в подъезде ее собственного дома.

Отмечается, что последние несколько дней женщина жаловалась на высокую температуру и простуду. Сегодня утром она собралась в поликлинику на прием к врачу, но потеряла сознание, даже не успев выйти из подъезда. Спустя час Королеву обнаружила ее дочь и позвала на помощь соседей. Они перенесли женщину на лавку и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть.

Мария Королева — единственная дочь знаменитой советской артистки. Ее отцом был второй муж Людмилы Гурченко — сценарист и историк Борис Андроникашвили. У Марии Королевой остались дочь, внучка и две правнучки.

Людмила Гурченко скончалась 30 марта 2011 года в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.