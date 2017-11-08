Обязанность по индексации алиментов возложат на работодателей должника

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому работодатели неплательщика будут обязаны проводить индексацию алиментов вне зависимости от того, кто направил им исполнительный документ — непосредственно взыскатель или судебный пристав-исполнитель, пишет "Парламентская газета".

По мнению сенаторов, поправки предоставят работодателям возможность индексировать алименты и в том случае, если исполнительный документ к ним поступил от судебного пристава.

"До этого работодатели проводили индексацию алиментов, выплачиваемых в твердой денежной сумме, только в том случае, если исполнительный документ пришел к ним непосредственно от взыскателя", — отметила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Кононова.

Ожидается, что после вступления в силу данного закона существенно сократится время индексации алиментов, а возможности обеспечения детей по алиментным обязательствам родителей, наоборот, возрастут.