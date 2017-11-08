Российский трамвай R1, который многие полюбили за его инновационный дизайн, не выйдет в серийное производство, передает ТАСС со ссылкой на директора по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василия Бровко.

"Трамвай R1, безусловно, очень красивый. Мне очень интересен промышленный дизайн, я помогаю ему развиваться в России, но у нас есть серьезная проблема разрыва между дизайнерами и производителями. Также получилось и с этим проектом. Трамвай R1 всем понравился, вызвал, как сейчас модно говорить, хайп. Но он не вышел и не выйдет на рынок", — отметил Бровко.

По его словам, в первую очередь это связано с тем, что для вагонов нет ходовой части, а также возникнут сложности и при необходимости ремонта R1: "Если в него кто-то врежется, то совершенно непонятно, как заказывать запчасти и сколько придется их ждать".

Бровко отметил, что многие идеи, появившиеся при разработке трамвая, могут быть использованы в новом проекте "Уралвагонзавода" (УВЗ), который будет презентован в конце этого года или в начале 2018-го.

Трамвай R1 был разработан предприятием "Уралтрансмаш" (входит в УВЗ) и опытно-конструкторским бюро "Атом". В 2014-м году его представили на международной выставке "Иннопром". Кузов R1 изготовлен с применением композиционных материалов, также трамвай оснащен Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС-навигацией, несколькими HD-камерами видеонаблюдения, системой кондиционирования и антибактериальными поручнями. Ожидалось, что серийный образец прокатится по рельсам в 2016 году.