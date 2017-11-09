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Дом с бассейном, купелью и теплым полом продают в Барнауле за 15 млн руб.

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье расположено в поселке Борзовая Заимка

Фото: avito.ru

Коттедж общей площадью 550 квадратных метров продают в барнаульском поселке Борзовая Заимка за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Дом построен из профилированного бруса, облицован красным и желтым кирпичом. "Жилая площадь 255 квадратных метров, общая – 550. Общее количество комнат – шесть, из них три спальни на втором этаже; у каждой комнаты своя отдельная ванная комната, просторная лоджия", — уточняет автор объявления.

На первом этаже гостиная с электрическим камином, кухня. Имеется погреб для хранения заготовок, большая гардеробная.

"Дом снабжен автономной системой отопления, подведен газ. Во всем доме теплые полы. Собрана инверторная система на случай отключения электричества, поэтому свет в доме есть всегда. Система водоснабжения: скважина, установлены все фильтры", — также говорится в объявлении.

На участке площадью 14 соток есть круглогодичная отапливаемая теплица, хозблок, фруктово-ягодные посадки, деревья, гараж на два автомобиля, баня с комнатой отдыха.

Также есть комната для бильярда, купель, большой бассейн.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

9.11.2017 07:12
Nic

Инвентарная? Может все-таки инверторная?

0  0
9.11.2017 08:00
- гость -

крутой дом!!!! жаль нет 15 лямов(

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