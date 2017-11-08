Губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил региональному Минстройтрансу во взаимодействии с организациями, осуществляющими доставку природного газа и обслуживание газовых сетей, провести комплекс профилактических мероприятий, сообщается на официальном сайте региона.

Отмечается, что выполнено это будет в целях обеспечения безопасности при осуществлении газоснабжения жилых домов и объектов социальной сферы на территории региона.

Также совместно с ГУ МЧС России по Алтайскому краю Минстройтрансу поручено регулярно проводить работу по информированию собственников многоквартирных домов, управляющих организаций и ТСЖ о необходимости диагностирования и замены выработавшего нормативный срок газоиспользующего оборудования.

В настоящее время Минстройтранс региона проводит проверки в отношении управляющих организаций, товариществ собственников жилья, не заключивших договоры о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования. Населению разъясняют правила безопасной эксплуатации газового оборудования, раздают памятки о безопасной эксплуатации газового оборудования собственникам многоквартирных домов.

Ведомство обращает особое внимание потребителей сжиженного и природного газа на то, что несчастных случаев можно избежать, соблюдая простые правила пользования газовыми приборами. Одним из важнейших условий безопасного и бесперебойного газоснабжения является наличие договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) с газораспределительной организацией, осуществляющей поставку газа потребителям.

Ведомство напоминает жителям Алтайского края основные правила использования газа в быту:

не пользуйтесь неисправными газовыми приборами

не допускайте работы газовых приборов без притока воздуха через форточку или фрамугу

Запрещается:

использовать газовые плиты для обогрева помещений

допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и лиц, не знакомых с правилами использования газа в быту

самостоятельно производить ремонт газовых приборов

самостоятельно производить перестановку или замену газовых приборов, изменение газовой разводки

размещать индивидуальные баллонные установки СУГ следует размещать как снаружи, так и внутри зданий. Допускается размещение баллонов объемом не более 0,05 м3 (50 л) в квартирах жилого здания (не более одного баллона в квартире) высотой не более двух этажей (без цокольных и подвальных этажей)

установка баллонов СУГ: в жилых комнатах и коридорах; в цокольных и подвальных помещениях и чердаках; в помещениях, расположенных в, под и над обеденными и торговыми залами предприятий общественного питания; аудиториями и учебными классами; зрительными (актовыми) залами зданий, больничными палатами и т.п.; в помещениях без естественного освещения. Прокладка газопроводов от размещенных вне зданий баллонных установок должна быть, как правило, надземной

оставлять газовые приборы без присмотра

При обнаружении запаха газа необходимо немедленно вызвать аварийную службу по телефону 04. Специалисты работают круглосуточно, в выходные и праздничные дни.

Если есть сомнения в исправности газовых приборов, следует пригласить специалиста службы внутридомового газового оборудования АО "Газпром газораспределение Барнаул". Заказать услугу можно по телефону: