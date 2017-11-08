Губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил региональному Минстройтрансу во взаимодействии с организациями, осуществляющими доставку природного газа и обслуживание газовых сетей, провести комплекс профилактических мероприятий, сообщается на официальном сайте региона.
Отмечается, что выполнено это будет в целях обеспечения безопасности при осуществлении газоснабжения жилых домов и объектов социальной сферы на территории региона.
Также совместно с ГУ МЧС России по Алтайскому краю Минстройтрансу поручено регулярно проводить работу по информированию собственников многоквартирных домов, управляющих организаций и ТСЖ о необходимости диагностирования и замены выработавшего нормативный срок газоиспользующего оборудования.
В настоящее время Минстройтранс региона проводит проверки в отношении управляющих организаций, товариществ собственников жилья, не заключивших договоры о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования. Населению разъясняют правила безопасной эксплуатации газового оборудования, раздают памятки о безопасной эксплуатации газового оборудования собственникам многоквартирных домов.
Ведомство обращает особое внимание потребителей сжиженного и природного газа на то, что несчастных случаев можно избежать, соблюдая простые правила пользования газовыми приборами. Одним из важнейших условий безопасного и бесперебойного газоснабжения является наличие договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) с газораспределительной организацией, осуществляющей поставку газа потребителям.
Ведомство напоминает жителям Алтайского края основные правила использования газа в быту:
- не пользуйтесь неисправными газовыми приборами
- не допускайте работы газовых приборов без притока воздуха через форточку или фрамугу
Запрещается:
- использовать газовые плиты для обогрева помещений
- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и лиц, не знакомых с правилами использования газа в быту
- самостоятельно производить ремонт газовых приборов
- самостоятельно производить перестановку или замену газовых приборов, изменение газовой разводки
- размещать индивидуальные баллонные установки СУГ следует размещать как снаружи, так и внутри зданий. Допускается размещение баллонов объемом не более 0,05 м3 (50 л) в квартирах жилого здания (не более одного баллона в квартире) высотой не более двух этажей (без цокольных и подвальных этажей)
- установка баллонов СУГ: в жилых комнатах и коридорах; в цокольных и подвальных помещениях и чердаках; в помещениях, расположенных в, под и над обеденными и торговыми залами предприятий общественного питания; аудиториями и учебными классами; зрительными (актовыми) залами зданий, больничными палатами и т.п.; в помещениях без естественного освещения. Прокладка газопроводов от размещенных вне зданий баллонных установок должна быть, как правило, надземной
- оставлять газовые приборы без присмотра
При обнаружении запаха газа необходимо немедленно вызвать аварийную службу по телефону 04. Специалисты работают круглосуточно, в выходные и праздничные дни.
Если есть сомнения в исправности газовых приборов, следует пригласить специалиста службы внутридомового газового оборудования АО "Газпром газораспределение Барнаул". Заказать услугу можно по телефону:
- в Барнауле: (3852) 28-25-57
- в Белокурихе: (385-77) 2-02-06
- в Бийске: (3854) 33-55-55
- в Косихе: (385-31) 2-26-39
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На Лужкова на фотке похож!