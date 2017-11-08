Утром 7 ноября 2017 года в лесном массиве вблизи трассы, ведущей к селу Волчиха Волчихинского района, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве задержан 34-летний сын потерпевшего, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Алтайскому краю

По данным следствия, вечером 6 ноября 57-летний мужчина пришел в гости к своему сыну. В ходе распития спиртного между ними произошел конфликт на бытовой почве. В результате подозреваемый стал избивать отца, после чего задушил его.

"С целью сокрытия следов преступления, он вывез тело потерпевшего в лесной массив недалеко от проезжей части", — говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан и дает признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.