Двое жителей города Камень-на-Оби - 30-летний и 23-летний мужчины - признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Кроме того, один из них признан виновным в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину,сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Установлено, что в ночное время 8 августа 2016 года обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находились в помещении бара "Неон" в городе Камень-на-Оби. К мужчинам подошел незнакомый местный житель, положив руку на плечо одному из них.

Товарищи, полагая, что незнакомец желает спровоцировать конфликт, начали первыми избивать "обидчика", нанося ему множественные удары руками и ногами. От полученной черепно-мозговой травмы 48-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Кроме того, доказана причастность 30-летнего обвиняемого к совершению месяцем ранее тайного хищения с пастбища коровы.

Одному из подсудимых назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, второму — 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.