Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Вопрос о создании нового полигона твердых бытовых отходов в Барнауле вновь выносится на повестку дня — сити-менеджер краевой столицы Сергей Дугин
заявил о необходимости определить место для его размещения.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, накануне глава городской администрации посетил АО "ЭКО-комплекс" с целью обсудить перспективы работы действующего полигона ТБО.
В этом контексте был поднят вопрос и о новой площадке для складирования мусора. "Объемы бытового мусора растут, мощности старых полигонов исчерпываются. Хотим мы этого или нет, необходимо определить место для размещения в перспективе нового полигона ТБО. Без этого не принять новый Генеральный план города", — сказал сити-менеджер, подчеркнув, что решение будет приниматься только после совета с общественностью.
Что касается действующего полигона ТБО, то, по словам гендиректора "ЭКО-комплекса" Виктора Карла, при использовании метода раздельного сбора мусора срок его эксплуатации можно увеличить.
В городской администрации добавляют, что сейчас в Барнауле ведется работа по определению земельного участка и поиску потенциального инвестора для строительства мусоросортировочного комплекса. Называется и объем необходимых вложений – это сумма от 400 миллионов рублей.
"Нельзя забывать о перспективах развития города, надо искать место для нового полигона ТБО, готовиться к внедрению современных технологий обращения с ТБО. Это требование времени", — резюмировал Сергей Дугин.
Между тем напомним, что широкая общественность в Барнауле весьма остро реагирует на вопрос создания нового полигона твердых бытовых отходов. Именно эта тема стала камнем преткновения во время организации публичных слушаний по новому генплану Барнаула в начале текущего года. В итоге обстановка накалилась, публичные слушания были отложены, а Сергей Дугин назвал тогда вопрос создания нового полигона ТБО закрытым.
Что касается проекта нового генплана Барнаула, то его пришлось тоже оставить "на потом". Теперь документ планируется утвердить к ноябрю 2018 года.
Комментарии
Нечего лохастых слушать- решайте сами!
Нельзя позволить строить новый полигон за Южным!!!!!