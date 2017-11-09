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Вопрос о создании нового полигона твердых бытовых отходов в Барнауле вновь выносится на повестку дня — сити-менеджер краевой столицы Сергей Дугин заявил о необходимости определить место для его размещения.

В этом контексте был поднят вопрос и о новой площадке для складирования мусора. "Объемы бытового мусора растут, мощности старых полигонов исчерпываются. Хотим мы этого или нет, необходимо определить место для размещения в перспективе нового полигона ТБО. Без этого не принять новый Генеральный план города", — сказал сити-менеджер, подчеркнув, что решение будет приниматься только после совета с общественностью.

Что касается действующего полигона ТБО, то, по словам гендиректора "ЭКО-комплекса" Виктора Карла, при использовании метода раздельного сбора мусора срок его эксплуатации можно увеличить.

Утверждение нового Генплана Барнаула отсрочили до ноября 2018 года Власти краевой столицы отодвинули срок принятия документа более чем на год 3532 0 В городской администрации добавляют, что сейчас в Барнауле ведется работа по определению земельного участка и поиску потенциального инвестора для строительства мусоросортировочного комплекса. Называется и объем необходимых вложений – это сумма от 400 миллионов рублей.

"Нельзя забывать о перспективах развития города, надо искать место для нового полигона ТБО, готовиться к внедрению современных технологий обращения с ТБО. Это требование времени", — резюмировал Сергей Дугин.

Между тем напомним, что широкая общественность в Барнауле весьма остро реагирует на вопрос создания нового полигона твердых бытовых отходов. Именно эта тема стала камнем преткновения во время организации публичных слушаний по новому генплану Барнаула в начале текущего года. В итоге обстановка накалилась, публичные слушания были отложены, а Сергей Дугин назвал тогда вопрос создания нового полигона ТБО закрытым.

Что касается проекта нового генплана Барнаула, то его пришлось тоже оставить "на потом". Теперь документ планируется утвердить к ноябрю 2018 года.