Капитана-механика ООО "Барнаульский речной порт" признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Установлено, что 8 июля 2017 года при высадке на причал пассажиров с прогулочного теплохода "Веранда", принадлежащего ООО "Барнаульский речной порт", трап, установленный между бортом теплохода и причалом, с находящимися на нем тремя пассажирами упал в воду.

Суд пришел к выводу, что капитан в нарушение Правил плавания по внутренним водным путям РФ должным образом не организовал швартовку судна, вследствие чего оно изменило свое положение, что привело к падению пассажиров, находящихся в тот момент на трапе.

В результате происшествия пассажиры теплохода телесных повреждений не получили, однако в создавшихся условиях их жизни и здоровью угрожала реальная опасность.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа. Приговор в законную силу не вступил.