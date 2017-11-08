В Нижнем Новгороде муж сотрудницы МВД убил четырехлетнего сына, чтобы "избавить жену от хлопот", сообщает паблик Mash.

Сообщается, что женщина много работала следователем в местном МВД, поскольку в последнее время после прихода нового начальства сильно увеличилась нагрузка. Ее супруг ревновал и часто устраивал скандалы по этому поводу.

Когда женщина в очередной раз ушла на дежурство, мужчина написал жене странное сообщение с текстом "Мы ушли умирать". Женщина попробовала отпроситься с работы, но ее не отпустили. Спустя несколько часов она получила сообщение: "Я избавил тебя от лишних хлопот".

После возвращения домой она не обнаружила сына. Тело четырехлетнего ребенка с признаками насильственной смерти нашли через сутки за гаражами.

Изначально сообщалось, что мужчина задержан по обвинению в убийстве сына, но подробностей известно не было. По версии регионального управления СК, местный житель забрал сына из детского садика, а позже тело мальчика нашли за гаражами. Мужчина находится под стражей.