С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 9489 рублей, или 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года, а с 2019 года МРОТ выйдет на уровень 100% фактического прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Соответствующий законопроект Госдума единогласно приняла в первом чтении, пишет "Парламентская газета".

"Абсолютное значение МРОТ будет ежегодно устанавливаться федеральным законом", — пояснила заместитель министра труда и социальной защиты Любовь Ельцова.

Законопроект предписывает, что в случае снижения фактического прожиточного минимума величина МРОТ уменьшаться не будет. Также документ предполагает установление новой потребительской корзины с 1 января 2021 года.

"Расходы на повышение МРОТ в 2018 году составят 43,3 миллиарда рублей, в 2019 году — 72,2 миллиарда рублей, в 2020 году — в связи с тем, что расходы на это войдут в фонд оплаты труда предыдущих периодов, дополнительных финансовых средств на повышение зарплат в связи с увеличением МРОТ не потребуется", — сказала Ельцова.

В правительстве планируют, что треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и подоходного налога с физических лиц.