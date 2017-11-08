Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Олег Нилов готовят к внесению в Госдуму поправки, согласно которым установка спецсигналов на автомобили возможна только на транспорте оперативных служб и первых лиц государства, пишет "Парламентская газета".

Авторы инициативы указывают, что в настоящее время Россия опережает большинство развитых стран по числу машин со спецсигналами. При этом водители подобных автомобилей игнорируют правила дорожного движения и становятся виновниками ДТП, но, пользуясь привилегиями, уезжают с мест происшествия.

Предлагаемый законопроект содержит норму о том, что спецсигналами могут оборудоваться "исключительно служебные транспортные средства", в том числе используемые для передвижения президента и председателя Правительства страны, полицией, медицинской и противопожарной службами.

Кроме того, права на мигалку будут иметь транспортные средства иных оперативных и специальных служб при наличии на машине специальных цветографических схем, надписей и обозначений.

"Мы повысим безопасность дорожного движения и исключим те привилегии, которые сегодня создают почву для вседозволенности, а по сути противоречат конституционному принципу равенства каждого перед законом", — подчеркнул Миронов.