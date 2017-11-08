Замминистра труда и соцзащиты России Любовь Ельцова сообщила, что электронные трудовые книжки могут появиться в нашей стране не ранее чем в 2019 году, передает ТАСС.

По словам Ельцовой, уже подготовлен большой пакет законопроектов и подзаконных актов, затрагивающих много норм. И теперь ведомствам предстоит их тщательно изучить. Свои отзывы на предложения Минтруда они должны подготовить в течение месяца, но сроки могут затянуться из-за большого объема работы с этими документами.

Кроме того, немалую роль в оценке документов сыграют стороны социального партнерства — представители профсоюзов и работодателей.

Сейчас рассматриваются две даты перехода на электронные трудовые книжки: с 1 января 2019 года и с 1 января 2020 года. Сроки связаны с расширением отчетности, которую компании сдают в Пенсионный фонд России (ПФР).

Также просчитывается стоимость перехода на электронные трудовые книжки для работодателей и как будут предоставляться гарантии для работников.