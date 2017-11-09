Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев присоединился к общественному движению Putin team ("Команда Путина"), передает ТАСС.

"Сегодня игроки этой команды могут во весь голос и на весь мир заявить о поддержке курса нашего президента, для меня честь стать ее членом, хотя я давно являюсь членом команды Путина: в 2012 году я стал доверенным лицом президента, моя семья и друзья поддерживают его как во внешней, так и во внутренней политике", — заявил Газзаев.

По его словам, каждый в России "ощущает, что... страна стала мощной державой в мировой политике благодаря влиянию Путина".

"Я присоединяюсь к Putin team", — произнес Газзаев.

О создании общественного движения в поддержку президента РФ Владимира Путина ранее на своей странице в Instagram объявил нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков поприветствовал данное начинание.