Росавтодор совместно c ГИБДД этой осенью начал тестировать зимнюю желтую разметку на федеральных трассах Р-21 "Кола" (Мурманской области) и А-121 "Сортавала" (в Карелии), сообщается на сайте дорожного агентства.

На указанных участках дорог прошлые зимы отмечался повышенный риск аварийности, когда водители плохо различали классическую белую разметку при выпадении снега.

Как сообщается, было выбрано 9 участков общей протяженностью 317 километров, в том числе на границах с Финляндией и Норвегией.

Отмечается, что в этих странах уже используют яркую желтую разметку, поскольку именно этот цвет лучше виден водителям во время снегопада, особенно в темное время суток. Это позволяет снизить число аварий.