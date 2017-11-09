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17 человек пострадало в ДТП со школьным автобусом под Ярославлем

, ИА "Амител"
Состояние водителя оценивается как тяжелое, детей - как средней и легкой степени тяжести

Фото: gnsystems.net

Число пострадавших в результате ДТП со школьным экскурсионным автобусом в Ярославской области возросло до 17 человек, среди них 16 детей, передает ТАСС со ссылкой на Центральный региональный центр(ЦРЦ) МЧС.

"По уточненным данным, пострадали 16 детей в возрасте от 13 до 17 лет и водитель автобуса", — сказал собеседник агентства.

Состояние водителя оценивается как тяжелое, детей — как средней и легкой степени тяжести.

Главный врач больницы ЦРБ Ростовского района уточнила, что в медучреждение доставлены 17 человек: "У нас госпитализированы 15 детей и двое взрослых — водитель и преподаватель. Детей в тяжелом состоянии нет, они все средней степени тяжести. Один взрослый — 40-летний водитель автобуса — в реанимации, у него множество сочетанных травм, перелом бедра, голени, множественные переломы таза, сотрясение головного мозга".

У детей рваные раны лица, ушибы и переломы костей носа, сотрясения головного мозга. 

Автобус следовал из Москвы в Ярославль, он вез детей на экскурсию. На 188-м км федеральной автодороги "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области он столкнулся с полуприцепом. В автобусе находились 45 человек, включая 38 детей.

"22 ребенка в сопровождении шести взрослых будут отправлены резервным автобусом в гостиницу Ярославля", — сообщили в ЦРЦ.

В турфирме "Яроблтур" сообщили, что автобус  был застрахован и исправен.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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