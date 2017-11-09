Самая богатая женщина России Елена Батурина стала еще богаче

Доходы супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, являющейся самой богатой россиянкой, в этом году увеличились до полутора миллионов евро, сообщает LIFE, со ссылкой на The Irish Times.

Именно до такой суммы выросла прибыль люксового отеля в Дублине, который Батурина купила в 2012 году. Годом ранее гостиница принесла 1,3 миллиона евро.

По итогам прошлого года журнал Forbes в очередной раз признал Батурину богатейшей россиянкой. Ее состояние было оценено в 1,1 миллиарда долларов.