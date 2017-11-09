Профильная комиссия Совета законодателей в среду, 8 ноября, не поддержала законопроект о праве местных депутатов увеличивать налог на квартиры и дома граждан, пишет "Парламентская газета".

Поправки к Налоговому кодексу внесены Законодательным собранием Краснодарского края. Было предложено дать муниципальным думам и советам депутатов, а также парламентам городов федерального значения право уменьшать налоговый вычет на жилье, который составляет 50, 20 и 10 квадратных метров для каждого дома, квартиры и комнаты соответственно. Эти цифры вычитаются из общей площади, а оставшаяся подлежит налогообложению.

Краснодарцы предлагают дать право местным депутатам уменьшать вычтенные "квадраты", увеличивая таким образом жилищный налог, который перечисляется в местные бюджеты.

"Предлагаемые изменения влекут увеличение налоговой нагрузки на физических лиц. Президентом и председателем правительства неоднократно обращалось внимание на необходимость неувеличения этой нагрузки и сохранения стабильности условий налоговой системы. Это закреплено и в "Основных направлениях налоговой политики РФ на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов", — говорится в отзыве Комиссии Совета законодателей по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству.

"Вместе с тем комиссия отмечает, что настоящее заключение не может препятствовать реализации Законодательным собранием Краснодарского края права законодательной инициативы и принятию решения о внесении законопроекта в Госдуму", — говорится в отзыве за подписью главы комиссии.

Краснодарцы также предложили сократить право на вычет до одной квартиры (дома) на человека, чтобы за второе и последующее жилье платили полностью.