"Самый экологичный юбилей" – под таким названием прошла игра КВН на заводе "Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК). И это неслучайно, название появилось благодаря своеобразному миксу двух знаковых событий этого года, которым посвятили игру, – 80-летию Алтайского края и Году экологии.

Поговорить с юмором о серьезном – такую цель ставили перед собой организаторы игры. Поэтому в искрометных шутках участников сквозило неподдельное беспокойство о нашей матушке-земле и об основных экологических проблемах – чистоте воздуха, воды и земли, вырубке деревьев, ограниченности природных ресурсов и других.

Пятница. Вечер. Полный зал зрителей. В первом ряду – члены жюри, которые уже держат наготове оценочные таблички с цифрами, чтобы решить судьбу начинающих КВН-щиков и определить самые веселые шутки.

И тут загораются софиты, зал аплодирует и звучит сакральное: "Ни пуха, ни пера!". Все как в настоящем КВНе, только произносит эту фразу не Александр Масляков, а директор по производству "Алтай-Кокса" Вадим Валяс.

Наконец, игра началась.

Шесть команд в этот вечер состязались в искусстве юморить на тему экологии: знакомые по прошлой игре команда совета молодежи "Союз", "Девчата" из управления экологии и "Палата № 29" из отдела технического контроля. В гости на "огонек" пришли "Фазанята" из Заринского политехнического техникума.

С дебютом выступила команда "Композит". Ее состав действительно был "композитным", так как она объединила в себе представителей углеподготовительного цеха и отдела технического контроля (ОТК) завода.

Также в этот вечер дебютировала команда "Флоры и Фаун" коксового отделения № 3.

"В этот зрительный зал мы сегодня пришли, чтобы вновь говорить о проблемах Земли" – такой песней "Фазанята" открыли первый конкурс "Приветствие". "Девчата" рассказали о таинственном приворотном ритуале с экологически чистой шихтой. Что делать, если на предприятии "завелись" люди, выяснял у доктора заболевший Алтай Коксохимович из "Композита". Богатырями, ведущими битву за экологию, предстали участники из команды "Флоры и Фаун", а "Палата № 29" поделилась секретом чудодейственной вакцинации. Капитан "Союза" прибыл на сцену на трехколесном велосипеде, напомнив об актуальных проблемах экологичного заводского велотакси.

Второй конкурс как дань современности – песенный баттл. Хотя завод и работает в традиционных отраслях промышленности, следовать хайпу и модным тенденциям еще как умеет. Что и продемонстрировали участники команд, исполнив по очереди короткие музыкальные пародии – "карапули". Но условия весьма строгие – конкурс на выбывание. Было жарко! Лучшими в этом конкурсе признаны "Композит" и "Палата № 29".

"Безусловно, сегодня вечер удался. Огромное спасибо командам за их классные шутки. Вы реально отожгли. Все были молодцы. Очень хочется, чтобы эта добрая традиция продолжалась из года в год", – отмечает директор по персоналу и социальным вопросам "Алтай-Кокса" Александр Уманец.

В третьем конкурсе – "Озвучка" – участники показали реальный экшн. Зрители увидели новые сюжеты таких до боли знакомых "Самогонщиков", "Вия", "Аватара", "Варвары-Красы", которые подчас даже были лучше оригинала. Единогласно в этом состязании выиграл видеоролик "Экологи слезам не верят", представленный "Девчатами". Героини Веры Алентовой и Ирины Муравьевой обсуждали проекты в формате А3 и необходимость экологических замеров в селах Заринского района, тем самым и насмешив, и растрогав всех присутствующих до слез.

Последний конкурс – "Домашнее задание". Пальму первенства в нем завоевала веселая, романтичная и патриотичная история влюбленной пары, которая приехала отдохнуть в Заринск. Команда "Композит" в своем коротком фильме провела туристов по самым примечательным местам Заринска: зимний сад в профилактории "Бодрость", река Чумыш, стела у бассейна "Олимп" и так далее.

Довольно символично, что кусочек кокса – тот самый сувенир, который герои ролика заберут с собой. Актеры в купальных костюмах очень удивили местных рыбаков, когда снимали сцену на пляже. Ведь съемки проходили в октябре, купальный сезон давно закрыт. Ребята не побоялись рискнуть, что и предопределило исход игры.

Абсолютным победителем игры стала команда "Композит", которая вместе с денежным вознаграждением получила призы – кубок и торт с надписью "КВН". Участники команды невероятно обрадовались, что смогут вкусить кусочек КВНа не только фигурально, но и буквально.

"КВН – это командная игра. Поэтому мы участвовали совместно с командой из ОТК. Мы собираемся дружить цехами и дальше. И это была действительно командная подготовка, потому что ни одна бригада из углеподготовительного цеха не осталась равнодушной, каждый внес какой-то вклад. Этот кубок – наш общий, всей нашей команды. Всем советую: участвуйте в КВН, придумывайте шутки, ведь это так здорово! Они остаются в нашей памяти и передаются из уст в уста. И это замечательно, что есть такая игра, которая может всех нас объединить", – говорит капитан команды "Композит" Екатерина Мордовина.

Всех участников наградили памятными подарками и денежными призами.

Справка:

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,2 млн тонн кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Контакты:

Алтайский край, г. Заринск, ул. Притаежная, 2

Телефон: +7 (38595) 5-31-80

E-mail: ak-a-info@nlmk.com