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В конгрессе Соединенных Штатов согласовали проект оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, предусматривающий выделение 4,6 миллиарда долларов на "противодействие" России в Европе. Об этом сообщает РИА "Новости".

В частности, документы, которые размещены на сайте комитета по вооруженным силам сената Америки, одобряют выделение 350 миллионов долларов военной помощи Киеву. Деньги могут быть выделены в рамках "Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности", которая предусматривает поставки "летальных оборонительных вооружений".

Подчеркивается, что изначально разрешено израсходовать только половину суммы, вторая часть может быть потрачена лишь в том случае, если глава Пентагона убедится в успешности военных реформ Киева.

Также согласованный проект бюджета предусматривает выделение 100 миллионов долларов на помощь Литве, Латвии и Эстонии для отражения "российской агрессии".

Агентство напоминает, что Киев, Вашингтон и Брюссель уже не раз обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. В России данные обвинения называют неприемлемыми. Военное ведомство страны неоднократно подчеркивало, что не поставляет ополченцам военную технику, боеприпасы и не оказывает иную помощь. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что до сих пор никто не может предъявить доказательств присутствия военных РФ в Донбассе, несмотря на неоднократные обвинения.