Фото: av.by

Заторы в шесть баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края утром в четверг, 9 ноября. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная ситуация наблюдается на пересечении проспектов Строителей и Красноармейского, а также на улице Советской Армии. Скорость движения машин на данных участках не превышает 5-7 километров в час.

Также пробки возникли на нескольких участках проспекта Ленина, в районе перекрестка улица Сизова — проспект Калинина, на отдельных отрезках улиц Попова, Малахова, Павловского тракта и Власихинской, а также на улицах Георгиева и 42-й Краснознаменной Бригады.

Добавим, что на улице Советской Армии произошло два ДТП. Машины столкнулись на небольшом расстоянии друг от друга.