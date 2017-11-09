Фото: av.by
Заторы в шесть баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края утром в четверг, 9 ноября. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложная ситуация наблюдается на пересечении проспектов Строителей и Красноармейского, а также на улице Советской Армии. Скорость движения машин на данных участках не превышает 5-7 километров в час.
Также пробки возникли на нескольких участках проспекта Ленина, в районе перекрестка улица Сизова — проспект Калинина, на отдельных отрезках улиц Попова, Малахова, Павловского тракта и Власихинской, а также на улицах Георгиева и 42-й Краснознаменной Бригады.
Добавим, что на улице Советской Армии произошло два ДТП. Машины столкнулись на небольшом расстоянии друг от друга.
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